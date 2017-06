Agencias

ESTADOS UNIDOS.- ¿Acostumbran comprar juguetes y figuras de acción de cuanta película de superhéroes se estrena? OK, no todos los diseños y caldiad son afortunados, y a no ser que se trate de una detallada (y cara) figura de colección, ya estamos grandecitos para gastar nuestra quincena en eso. Pero al menos, cuando se revela el aspecto de estas colecciones podemos saber un poco más de la película en cuestión… a veces hasta ciertos spoilers, informa el portal web CinePremiere.

Y aunque este no es el caso (spoilers), Mattel reveló su línea de figuras de acción oficial de Justice League, que por ahora consta de los 6 superhéroes que se integrarán en este primer ensamble DCEU: Superman (resucitado), Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash podrán adquirirse en tiendas de juguetes y departamentales a partir de noviembre de 2017.

Pero sin duda, el juguete que más llama la atención es el renovado Batmobile del Hombre Murciélago.

El 17 de noviembre podremos disfrutar Liga de la Justicia en salas de cine. Mientras, nos “conformaremos” con la belleza de Gal Gadot en Wonder Woman, ahora mismo en salas de cine y número 1 en taquilla mundial.