Neil Fingleton trabajó en cintas como '47 Ronin' y 'X-Men: First Class'. (Geoff Caddick/PA via AP)

Agencias

LONDRES, Inglaterra.- Neil Fingleton, un actor que medía 2.4 metros (siete pies y siete pulgadas) e hizo el papel del gigante Mag the Mighty en Game of Thrones , falleció a los 36 años.

El Club de Personas Altas dijo que Fingleton, quien fue el hombre más alto de Gran Bretaña, murió el sábado. Medios británicos reportaron que murió a causa de falla cardiaca, según publica The Associated Press.

En 2007, el libro de Récords Mundiales Guinness reconoció a Fingleton como el hombre más alto del Reino Unido.

Nacido en el noreste de Inglaterra en 1980, Fingleton dijo en 2006 al sitio web del Guinness: "Desde que yo recuerde, siempre he sido más alto que todos los demás".

Fingleton trabajó en cintas como 47 Ronin y X-Men: First Class . En televisión, actuó en la exitosa producción Game of Thrones , así como otras series televisivas como Doctor Who .

En Games of Thrones , el temible Mag era un gigante que vivía en el norte del gran muro de hielo que estaba resguardado por Lord Commander Jon Snow y los hombres vestidos de negro del Night's Watch.

De joven fue elegido para el baloncesto y jugó en la liga universitaria de Estados Unidos para la Universidad de Carolina del Norte y para el College of the Holy Cross, en Worcester, Massachusetts.

Por un período corto jugó basquetbol profesional en Estados Unidos y Europa pero después se dedicó a la actuación.