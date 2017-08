Fallece Ricardo Munguía, intérprete de 'Yo soy tu amigo fiel'

Agencia

Ciudad de México.- El músico y actor de doblaje Ricardo Murguía, reconocido entre otras cosas por ser el intérprete en español de "Yo soy tu amigo fiel" —sencillo del soundtrack de Toy Story—, murió a los 68 años, informa Milenio.

Aunque desde los noventa dedicó gran parte de su carrera al doblaje de canciones —muchas de ellas para Disney—, también fue acreditado como actor de voces adicionales.

Para la primera película de Toy Story también grabó la canción "Cambios extraños", que suena durante la secuencia en que Woody nota que ha empezado a ser relegado por su futuro mejor amigo, Buzz Lightyear.

"You've got a friend in me", nombre original de la canción compuesta por el estadounidense Randy Newman, ganó un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción Original.

En este video, Ricardo canta con Carlos Segundo, actor que hizo la voz de Woody en las dos primeras películas de la serie:

Éstas son otras de las canciones que grabó y películas en las que participó:

"Hora Es de Vivir", en Bichos, una aventura de altura, con música de Randy Newman.

"Buenas Nuevas", en Jim y el durazno gigante, con música de, también, Randy Newman.

El extraño mundo de Jack, donde hizo voces del acordeonista, el lobo y la criatura bajo las escaleras, cuyo soundtrack fue hecho por Danny Elfman.

Hace unos meses, publicó en su perfil de Facebook una imagen recopilatoria de algunas cintas y programas en los que participó:

Finalmente, aquí está la interpretación que Ricardo hizo de "Yo soy tu amigo fiel":