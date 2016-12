Agencias

LOS ÁNGELES, California.- La actriz estadunidense Carrie Fisher, estrella de tres de las cintas de la saga “La guerra de las galaxias” (Star Wars), se encuentra fuera de peligro, tras ser estabilizada en un hospital de Los Ángeles luego de sufrir un aparente infarto.

Su hermano Todd Fisher indicó que la actriz fue estabilizada alrededor de las 16:00 horas locales (00:00 GMT), aunque sin dar mayores detalles, informa Notimex.

La actriz, de 60 años, recibió tratamiento médico a bordo de un vuelo procedente de Londres rumbo a Los Ángeles.

Posteriormente, Fisher fue llevada al Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles por paramédicos del Departamento de Bomberos de esta ciudad californiana.

La actriz, quien había viajado a Londres para promover su más reciente publicación, habría sufrido el infarto cuando el avión estaba por aterrizar en Los Ángeles.

Un comunicado emitido por la aerolínea United confirmó que se solicitaron los servicios de paramédicos en el vuelo 935, después de que una de sus pasajeras fue reportada inconsciente.

De acuerdo con voceros de la policía del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), se solicitó equipo de emergencia en la terminal 7 alrededor del mediodía.

Los paramédicos realizaron técnicas de resucitación por unos 15 minutos a la persona afectada, hasta que se recuperó su pulso, indicó la oficial Alicia Hernández.

La actriz, hija de los actores Debbie Reynolds y Eddie Fisher, había publicado recientemente su octavo libro, una autobiografía titulada “Princess diarist”.

Apoyo por redes sociales

Luego del infarto que sufrió Carrie Fisher mientras se encontraba en un vuelo de Londres a Los Ángeles, colegas como Mark Hamill y Peter Mayhew enviaron sus mejores deseos para la Princesa Leia.

"Como si 2016 no se pudiera poner peor... enviemos todo nuestro amor a Carrie Fisher", escribió Mark Hamill, que da vida en la saga galáctica a Luke Skywalker, hermano del personaje de Fisher.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) 23 de diciembre de 2016

Peter Mayhew, quien interpreta a Chewbacca escribió "Mis pensamientos y oraciones para nuestra amiga y la pricesa favorita de todos, Carrie Fisher", escribió en Twitter.

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 23 de diciembre de 2016

Actores de otros universos cinematográficos también se unieron a las muestras de amor hacia Fisher. William Shatner, que da vida al Capitán Kirk en Star Trek, escribió: "Le pido a todos parar un momento y enviar buenos pensamientos para Carrie Fisher".

Diversas celebridades de Hollywood también mostraron su cariño hacia la actriz de 61 años. Aquí te compartimos algunos mensajes.

Christina Applegate: Mucho amor para ti, Carrie Fisher.

So much love being sent to you @carrieffisher — christina applegate (@1capplegate) 23 de diciembre de 2016

E.L. James: 2016, aléjate de Carrie Fisher.