Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Francine York murió a los 80 años a causa de cáncer en Van Nuys, California, informó hoy su amigo Pepper Jay.

La estrella dejó un legado de 150 créditos en televisión y cine, York interpretó a Lydia Limpet en la serie Batman de 1966, quien era cómplice del villano Bookworm, personajes que fueron creados para esta serie.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra su participación en la película de culto The Dolls Squad de 1973 en donde hizo varios personajes desde un extraterrestre a una bailarina exótica.

Tuvo algunas participaciones especiales en Bewitched, General Hospital, I Dream of Jeannie y My Favorite Martian y Tickle Me con Elvis Presley.

La actriz estaba dejó pendiente una autobiografía el cuál comenzó a escribir cuando le detectaron el cáncer.