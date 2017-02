Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantautor mexicano Fernando Riba, reconocido por componer varios temas que triunfaron en la década de los 80, murió este domingo a los 67 años, tras ocho meses de luchar en contra del cáncer de hígado, informa Notimex.

El deceso ocurrió en su casa de esta ciudad, a las 15:00 horas del pasado domingo, rodeado de su familia y amigos, informó su hija Fernanda Gutiérrez.

"Hace ocho meses, a mi padre le diagnosticaron cáncer de hígado. Los médicos nos advirtieron que se trataba de un mal muy agresivo y que el tratamiento sería complicado, incluso que había pocas esperanzas de ganarle; sin embargo, mi papá siempre fue muy fuerte y decidió luchar con todas sus ganas", explicó.

El pasado 18 de febrero fue internado de urgencias en el Instituto Nacional de Cancerología, debido a que acumuló líquidos en el estómago y su hígado se fue mermando.

"Le drenaron los líquidos y aparentemente estaba bien. El martes le dieron el alta, pero con la advertencia de que era probable que ya no hubiera nada que hacer y a partir de entonces, su deterioro fue muy rápido", precisó.

Fernanda Gutiérrez destacó que pese a su estado, Fernando Riba nunca dejó de componer canciones, por lo que existe un gran repertorio inédito que podrían interpretar varios artistas.

"La semana pasada compuso dos temas con mi hermano y mismos que serán incluidos en el disco que próximamente lanzará a la venta. Los dos hicieron una mancuerna maravillosa. Yo creo que al público le encantará lo que escucharán", destacó.

Consideró que a su padre se le debe recordar como uno de los grandes compositores de México, pero también como un hombre que nunca se dio por vencido.

"Meta que se proponía, meta que conquistaba. Fue un hombre ejemplar, sumamente inteligente y sensible. Al saber que padecía cáncer, nos dijo que sí no lograba superarlo, estaría tranquilo porque lucharía hasta el final. Siempre sonrió, siempre hizo bromas, fue increíble y maravilloso. Gracias a Dios, se fue en paz", subrayó.

Riba fue autor de éxitos como Besos de ceniza , Mírame (Timbiriche), Ingrato amor (Posdata), Tantita pena (Alejandro Fernández), Vuelo (Ricky Martin), Lo que me tiene aquí (Laura Flores), Tan pocas horas (Pandora), No me extraña nada (Sasha) y En la intimidad (Thalía), entre otros.

Artífice del sonido pop en los 80

Fernando Gutiérrez López es su nombre real. Nació el 15 de febrero de 1950 en la colonia Santa María La Ribera de la Ciudad de México. Estudió actuación y canto en el Actors Studio de Nueva York.

Grabó un disco con canciones de Héctor Meneses y Juan Gabriel. Se inscribió en un concurso dentro del programa Siempre en Domingo y ganó el primer lugar, por lo que grabó cinco álbumes más.

En 1978, Raúl Velasco lo invitó a participar en el Festival OTI, en el que interpretó una canción de Sergio Esquivel. Estuvo presente en cinco ediciones más y fue coautor del tema Mi vieja dama.

Realizó arreglos con Kiko Campos, con quien compuso algunas canciones, y así nació la dupla Riba y Campos.

En septiembre de 2016, varios ex Timbiriches y otros intérpretes organizaron un concierto denominado ParaRiba Fest con el propósito de recaudar fondos para solventar los gastos del tratamiento de su enfermedad.

A través del Twitter, varios famosos como Benny Ibarra, Mariana Garza, Diego Schoening, Alix Bauer, Sasha Sokol, Erik Rubín, Daniela Romo, Lucía Méndez, Gloria Aura y Alejandra Ávalos, entre otros, expresaron el pésame por la muerte del artista.

A Fernando Riba le sobreviven tres hijos: Mariana, Fernanda y Emilio. El velorio se llevará a cabo hasta las 7:00 horas de este lunes en una agencia funeraria de las calles de Félix Cuevas y Gabriel Mancera, en esta ciudad.

En respeto a su último deseo, sus restos serán incinerados. Sus hijos aún no deciden en dónde serán depositados.