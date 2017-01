Agencias

LONDRES, Inglaterra.- Geoff Nicholls, extecladista del grupo de heavy metal británico Black Sabbath, falleció este sábado a los 68 años víctima de un cáncer de pulmón, informa Associated Press.

El guitarrista Tony Iommi comentó en Facebook."Muy triste al conocer la pérdida de uno de mis más queridos y cercanos amigos, Geoff Nicholls", escribió Iommi.

"Estuvo sufriendo de un tiempo a esta parte de un cáncer de pulmón y perdió su batalla esta mañana", indicó. "Le echaré de menos muchísimo y vivirá en mi corazón hasta que nos veamos de nuevo. Descansa en paz, mi querido amigo", agregó.

El carismático líder Ozzy Osbourne dijo de Nicholls que era un "gran amigo" y añadió en Twitter que será "muy añorado".

Geoff Nicholls was a great friend of mine for a long time. He will be greatly missed. I'm very saddened at the news.