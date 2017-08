Zendaya protagoniza: "Versace On The Floor" de Bruno Mars

Agencia

MÉXICO.- Luego de darle vida a un importante personaje en Spider-Man: Homecoming, Zendaya pasa ahora a ser el interés romántico de Bruno Mars en su nuevo video, informó el portal Milenio.

"Versace On The Floor", el nuevo clip del cantante estadounidense, tiene como protagonista a la actriz, quien se desviste al ritmo de la canción.

En el video, Zendaya llega a una solitaria cama mientras Mars empieza su canción. Conforme suena la música y voz del cantante, la joven actriz comienza a quitarse la ropa hasta que finalmente tira su vestido al piso.

When the flyest man out here calls you for one of the flyest songs out..you make it happen. #VersaceOnTheFloor @brunomars Una publicación compartida de Zendaya (@zendaya) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 6:44 PDT

Este tema es el tercero de su más reciente disco en tener un video oficial, después de "That's What I Like" y "24K Magic".

Bruno Mars visitará la Ciudad de México en febrero del próximo año con su 24K Magic Tour.