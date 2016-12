Agencias

LONDRES, Ing.- La policía británica informó que la causa de la muerte del cantante George Michael es “inconclusa”, tras una serie de pruebas realizadas en la fallecida estrella del pop.

Michael murió el 24 de diciembre en su casa de campo en el poblado de Goring en Oxfordshire, al oeste de esta ciudad.

En un comunicado, publicado por la agencia de noticias Notimex, la policía señaló que más exámenes serán realizados para conocer las causas de su muerte y que tomará varias semanas antes de conocer los resultados concluyentes.

La prensa británica especula sobre las causas de la muerte del exvocalista de Wham, quien se lanzó a la fama con “ Wake me up before you go go ” en los años 80.

En la prensa local trascendió que el ídolo del pop había estado luchando contra una adicción a la heroína y que estuvo internado en una lujosa clínica de Suiza debido al uso del crack entre 2014 y 2015.

Los homenajes han seguido llegando a través de las redes sociales y sus fans han depositado flores en las afueras de sus casas de la campiña inglesa y de la capital británica, para recordar al cantante de Careless Whisper y Faith .

El músico de origen griego, que oficialmente se llamaba Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de discos en su carrera musical de casi cuatro décadas.