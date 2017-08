Agencia

Estados Unidos.- Netflix ha decidido dar carpetazo a Gypsy, el thriller psicológico que la plataforma estrenó el pasado 30 de junio y contaba con Naomi Watts como gran reclamo. La ficción se cetra en la vida de Jean Halloway (Naomi Watts), una terapeuta que desarrolla relaciones íntimas e ilícitas con personas cercanas a sus pacientes. «Siempre proporcionaré un entorno seguro y de confianza a mis pacientes. Seré objetiva en mis relaciones. No traspasaré las fronteras físicas de mis paciencias. Y nunca les haré daño». Estas son las primeras palabras que escuchamos a la doctora Holloway, interpretada por Naomi Watts, al comienzo de la serie.

El drama, que no convenció en su estreno, cuenta con Watts como protagonista y productora ejecutiva, así como Lisa Rubin, Liza Chasin, Tim Bevan, Eric Fellner y Sam Taylor-Johnson. Tal y como informa hoy «Holywood Reporter», «Gysy» ha supuesto el primer papel regular de Naomi Watts en una serie de televisión en los últimos veinte años. La cancelación de Gypsy se une al fin de otras grandes apuestas de la plataforma de streaming como son The Get Down, Girlboss y Sense 8, indica ABC series en su portal.

Precisamente esta última cancelación sorprendió a la legión de fans de la serie en la que actúa Miguel Ángel Silvestre, quienes no dudaron en mostrar su malestar a Netflix.

Para calmar sus ánimos, la plataforma anunció que se despediría de los fans de Sense8 como se merecen: con un episodio especial de dos horas que se estrenará el próximo año.