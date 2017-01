Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- A muchos les ha sorprendido que Netflix otorgue luz verde a la mayo­ría de sus producciones origi­nales para tener por lo menos una segunda y hasta una ter­cera temporada garantizada.

Esto no es un capricho. De acuerdo con Ted Sarandos, director de contenidos de la revolucionaria plataforma di­gital, desde el momento en que la compañía creada por Reed Hastings acepta crear o producir una serie, es porque ésta tiene los suficientes ele­mentos para que se produzca más que una sola entrega.

Según el ejecutivo, son va­rios los ingredientes que una producción debe contener para formar parte del sistema de streaming que se encuen­tra disponible en práctica­mente todo el mundo.

“Cuando dijimos adiós a Hemlock Grove o Derek, fue por una razón.

“Tenemos que pensar en varios factores. Cuando hace­mos un programa, pensamos la relación entre lo que cues­ta producirlo, lo que ha pasa­do con el dinero y si en verdad obtenemos audiencia con él.

“También pensamos en si la gente ha quedado satis­fecha; medimos el rango de tiempo en el que han termi­nado una temporada, vemos también las búsquedas que hace la gente en internet, la resonancia en las redes so­ciales y el propio trabajo de la prensa para mantener al pro­grama en el foco.

“Si el programa logra todo eso, estaremos más que feli­ces y emocionados de con­seguir que haya una segunda temporada, siempre y cuan­do también haya una buena dirección creativa. Buscamos programas que puedan sus­tentar varias entregas desde un inicio. La gente busca his­torias que de entrada sean po­pulares y eso mismo hacemos nosotros.

Múltiples temporadas

Queremos programas que puedan generar múltiples temporadas. La prueba de que nuestro método funcio­na es que nuestros productos tienen más de una tempora­da y en los networks (cadenas tradicionales de televisión) muchas veces ni siquiera completan la primera”, expli­có el ejecutivo en reunión con medios internacionales.

Si bien producciones como Sense8 , la ahora cancelada Marco Polo, entre otras, han tardado en obtener su reno­vación, se debe precisamente al cuidado que en la platafor­ma desean ponerle al produc­to, ya que Sarandos asegura que todo el tiempo velan por el mejor contenido para el consumidor.

“Siempre queremos to­marnos un tiempo para pen­sar muy bien en los procesos. Y cuando lanzamos algo, por lo general tenemos una buena idea de hacia dónde vamos.

“Sin embargo, y es una idea que está en todos los que tra­bajamos aquí, a veces nece­sitamos tiempo y dejar que el programa respire.

Muchos se enamoran de la temporada uno (de cual­quier programa) y hay otros que ni siquiera la vieron, así que por lo general nos enfo­camos en lo que estamos pro­duciendo”, señaló.

En ese sentido, apunta que para la compañía que ha lan­zado éxitos como House of Cards, Gilmore Girls: A Year in The Life, Stranger Things o la franquicia encabezada por Daredevil , los ratings de au­diencia no son importantes como para los networks y ca­nales de cable tradicionales, ya que su modelo de produc­ción y distribución es otro.

“El enfoque de otras com­pañías en los ratings, no es importante para nosotros. (Lo que sí lo es) es que en el tiem­po en el que comenzamos a realizar contenido original.

Escaparate de artistas

Netflix se ha convertido en un escaparate de nuevas figuras, en donde hemos descubierto nuevas voces y caras detrás y frente a las cámaras.

Desde los directores como los hermanos Duffer y los pe­queños actores que tomaron al mundo en sus manos con Stranger Things , pasando por un ensamble de actores ne­gros y latinos que trajeron a la vida The Get Down , visión de Baz Luhrmann o gente que ahora es globalmente conoci­da como las protagonistas de Orange is The New Black, Uzo Aduba, Danielle Brooks, Ta­ylor Schilling y Selenis Leyva ”, indicó.

En su opinión, el éxito ra­dica en las historias, que de un modo fantástico o más ape­gado a la realidad reflejan al mundo.

Netflix está sosteniendo un espejo y reflejando al mun­do a través de historias fres­cas, relevantes e irresistibles para nuestros suscriptores a nivel mundial.

“No hay mucha histo­ria para juzgar o saber cómo debe ser una compañía de entretenimiento por internet, pero están viendo cómo se construye una en tiempo real.

“Haciendo a Netflix parte vital de la vida de un segui­dor de la televisión y el cine en India o Taiwan, sabemos que será distinto a alguien en Es­tados Unidos o Francia, pero estamos comprometidos.