Ciudad de México.- Después de meses de espera, Netflix por fin dio a conocer que el próximo 27 de octubre será el estreno de la segunda temporada de "Stranger Things".

Los nuevos episodios de esta exitosa serie del servicio de streaming tendrán lugar en 1986, un año después de todo lo que ocurrió en la primera temporada, informa el portal Milenio.

Aunque no se conocen mayores detalles de la segunda temporada, Shawn Levy, productor ejecutivo, mencionó que “el Demogorgon fue destruido, pero el mal no”, por lo que los fans ya esperan con ansias las nuevas aventuras de estos jóvenes actores.

La serie tendrá dos nuevos personajes, Sadie Sink que interpretará a Max y Dacre Montgomery dará vida a Billy, quien será el hermano mayor de Max.

A través de su cuenta Twitter, Netflix dio a conocer el póster de la temporada 2 de la serie.

Some doors can't be closed. @Stranger_Things season 2. October 27. pic.twitter.com/8Ewfyy4lcA