Ciudad de México.- La plataforma de entrenamiento vía streaming, Netflix anunció el retiro de ocho series las cuales se encontraban disponibles en su plataforma.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Netflix informó que a partir del uno de julio las series "How i met your mother", "American horror story", "Bones", "Glee", "Prisión break", "24", "Sons of anarchy" y "Modern Family", dejarán de aparecer en el catálogo, de acuerdo con información de Sin Embargo.

“Había una vez un reino mágico de grandes historias que vivían en paz y armonía hasta que un día decidieron partir no sin antes con un último gran maratón. En 3,2,1”, menciona la grabación.

El anuncio provocó la molestia de los usuarios de la plataforma de entrenamiento vía streaming quienes aseguraron que están dispuestos a cancelar sus suscripciones si Netflix retira las series.

Pese a las amenazas de cancelar las suscripciones, la empresa invitó a sus usuarios a disfrutar de las series antes de la fecha establecida.