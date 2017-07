Demi y Neymar al fin se conocen en persona

Agencia

Estados Unidos.- Después de que Neymar se lanzara a cantar el nuevo sencillo de Demi Lovato, "Sorry not sorry", y colgara el video en sus redes sociales alabando a la cantante por su nuevo trabajo, por fin pudo felicitar a la ex estrella Disney en persona.

El futbolista del FC Barcelona y la actriz se han conocido este fin de semana en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde tuvo lugar el encuentro amistoso entre el Barça y la Juventus, informa el portal El País.

También te puede interesar: ¿Demi Lovato tiene un romance con Neymar?

Ha sido el propio FC Barcelona el que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram la imagen de ambos muy sonrientes. En la instantánea, Lovato luce una camiseta del equipo azulgrana que, tal y como mostraba después ella misma en su Instagram Stories, lleva grabado su nombre y el número 11, con el que el brasileño juega en los partidos.

Esta amistad surgió a la luz pública hace unos días cuando, tras el video que publicó Neymar en su coche cantando la nueva canción de Lovato y mandándole un beso, comenzaron a seguirse mutuamente en sus redes sociales.

Desde entonces los rumores de una posible relación entre ambos están en el aire. Neymar está soltero desde el pasado 22 de junio que hizo oficial su ruptura con la actriz Bruna Marquezine, con quien mantuvo una relación de idas y venidas durante casi tres años.

La última pareja de Lovato, por su parte, fue el luchador profesional de Artes Marciales, Guilherme Vasconcelos, también brasileño, como Neymar. La intérprete ponía fin a su relación en el mes de mayo de este año tras 10 meses juntos.