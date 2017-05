¿Ya escuchaste la nueva canción de Niall Horan? (audio)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Niall Horan regresó a la música después de varios meses de espera con un nuevo tema, "Slow Hands".

El ex integrante de One Direction dio el anuncio de su regreso a través de Twitter, donde aseguró que estaba "encantado" y no podía esperar a que todos sus fans la escucharan, informa Milenio.

También te puede interesar: Naomi Watts estrena serie en Netflix

Esta es la segunda canción de Horan como solista, luego de que en septiembre estrenara "This Town", la cual se posicionó en el puesto 25 de la lista Billboard.

Escucha aquí el más reciente sencillo del cantante: