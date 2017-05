Niall Horan habla sobre el regreso de One Direction

Agencia

INGLATERRA.- One Direction comenzó como una boy band en 2010 durante el reality show The X Factor, y a pesar de no haber ganado, de inmediato se convirtieron en todo un éxito. Después de la salida de Zayn y del descanso que están ocupando sus integrantes para dar a conocer sus proyectos como solistas, uno de estos chicos ha revelado que sí habrá un reencuentro, informa Televisa Espectáculos.

"Cuándo será, no lo sé. Preferiría no hacerlo después de los 40. Preferiría que pasara en los próximos años", detalló Niall Horan a Billboard.

Pero eso no es todo. El intérprete de "This Town" señaló que ya le comunicó a sus mánagers que cuando se tenga concretado el regreso de One Direction aceptará de inmediato y suspenderá sus proyectos. "No me importa si vendí estadios o gané un Grammy. No estaría haciendo esto si no fuera por eso", agregó.

A pesar de las declaraciones que ha hecho Zayn sobre esta agrupación musical, Niall está seguro que el novio de Gigi Hadid también regresará. "Siempre tendremos respeto mutuo. Cuando retomemos la banda, él estará de nuevo al frente".

Harry, Liam y Niall revelaron nuevos sencillos este mes, así que parece que su etapa como solistas continuará por un tiempo más, aunque las directioners seguirán esperando para que llegue ese esperado reencuentro.