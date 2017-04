Ninel Conde y Alan Ramírez, ¿son novios?

Agencia

Ciudad de México.- Ninel Conde aclara los rumores que la han rodeado sobre un supuesto romance entre ella y Alan Ramírez, el vocalista de Banda MS. “¡De verdad cómo son! Pobrecito mi querido Alan y qué pena, pero bueno de por sí yo soy fan de la Banda MS. Ya no me van a invitar a los conciertos. ¡Ya no me anden inventando cosas!”, pidió la cantante y actriz mexicana en una entrevista transmitida por el programa Un Nuevo Día (Telemundo) donde negó dicha relación.

De acuerdo con el portal People en Español, el Bombón Asesino se reunió con medios de prensa en la hacienda San Miguel Allende, en México, donde grabó su video musical “Tú no vales la pena”.

En el rodaje de ese video —que contó con sus músicos y hasta un helicóptero— también participa el cantante mexicano Fidel Rueda, quien hace de la pareja de Conde en la historia y encarna a un hombre infiel.

Sobre su supuesto romance con Ramírez, la guapa soltera sólo dijo ser su amiga. “Nos hablamos por teléfono y nos morimos de la risa”, admitió sobre el músico, quien es casado. Conde terminó su relación con el padre de su hijo Emmanuel, el empresario mexicano Giovanni Medina, quien se ha visto envuelto en pleitos con las autoridades mexicanas.

Recientemente, una fuente cercana a Conde confirmó a People en Español, que efectivamente, la artista está sola y feliz. “Ninel está celebrando 22 años de carrera y está feliz”, dijo la fuente de la intérprete de “Te pesará”. “Está enamorada de su hijo y tiene muchos proyectos”.