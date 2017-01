Agencias

LONDRES, Inglaterra.- La cinta La La Land recibió 11 nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Director, anunció la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión (Bafta), publica Notimex.

La La Land del director Damien Chazelle arrasó las nominaciones de los premios británicos que son considerados la antesala de los Óscar en Estados Unidos.

La cinta protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone recibió Mejor Actuación Estelar masculina y femenina, Guión Original, Cinematografía, Edición, Diseño de Producción, Diseño de Vestuario y Sonido.

La La Land , una comedia musical romántica que tiene lugar en Los Ángeles compite como mejor cinta junto con La Llegada, Manchester By The Sea, Moonlight , y la británica I, Daniel Blake, que ganó la Palma de Oro en Cannes el año pasado.

La Llegada y Animales Nocturnos recibieron cada una nueve nominaciones, mientras que Manchester by The Sea obtuvo seis.

El director de Animales Nocturnos , Tom Ford está nominado como Mejor Director mientras que Jake Gyllenhaal espera obtener una presea como mejor actor estelar.

En la categoría de Actor Estelar se encuentran también Cassey Affleck ( Manchester By the Sea ), Andrew Garfield ( Hacksaw Ridge ), Ryan Gosling ( La La Land ) y Viggo Mortensen ( Captain Fantastic ).

Otras nominaciones

La taquillera película de ciencia ficción La Llegada recibió nominaciones como mejor cinta, guión adaptado, música original, cinematografía, edición, efectos especiales y sonido.

Denis Villeneuve está nominado como mejor director y la actriz Amy Adams como mejor actriz estelar.

Otras actrices principales que compiten por un Bafta son Emily Blunt ( The Girl on the Train ) Emma Stone ( La La Land ) Meryl Streep ( Florence Foster Jenkins ) y Natalie Portman ( Jackie ).

La cinta de la precuela de Harry Potter, Animales fantásticos y dónde encontrarlos obtuvo cinco nominaciones incluida Mejor Película Británica, Efectos Especiales, Diseño de Producción, Sonido y Diseño de Vestuario.

Las otras producciones con cinco nominaciones son Lion, I, Daniel Blake y Hacksaw Ridge.

Florence Foster Jenkins recibió cuatro menciones, incluida mejor actuación para la veterana actriz estadounidense Meryl Streep en su papel de una desentonada cantante de ópera, basada en una historia real.

La precuela de Star Wars Rogue One recibió solo dos nominaciones en las categorías de Efectos Especiales y Maquillaje.

Los premios EE BAFTA serán entregados el 12 de febrero en una ceremonia en la sala de espectáculos Royal Albert Hall, a diferencia de otros años en los que se ha presentado en la Royal Opera House de Covent Garden.