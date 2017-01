Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Las ventas de la novela 1984 de George Orwell, escrita en 1948 y considerada un clásico de la literatura norteamericana, se dispararon luego de una frase pronunciada durante una entrevista en directo de la cadena NBC a Kellyanne Conway, exjefa de campaña y actual asesora del mandatario estadounidense, convirtiéndose rápidamente en la obra más vendida en Amazon, informa 'The Guardian'.

El periodista Chuck Todd instó a Conway a responder cuál era la razón por la que "el presidente solicitó a su secretario de prensa (Sean Spicer) salir por primera vez y emitir declaraciones falsas", haciendo referencia a la afirmación de que la investidura de Trump contó con la "mayor participación de la historia".

Ante ello, Conway destacó que no se trataba de falsedades sino de "hechos alternativos". "Los hechos alternativos no son hechos, son mentiras", respondió el entrevistador a Conway durante la entrevista.

La frase utilizada por la asesora provocó una oleada de críticas y un fuerte debate en Estados Unidos.

Varios periodistas la relacionaron con el término 'neolengua', utilizado en la novela de Orwell para referirse a un lenguaje ficticio creado para eliminar el punto de vista alternativo y que refleja "el poder de las personas para manejar en su mente dos criterios contradictorios, pero aceptándolos a ambos". El protagonista de la novela trabaja en la Secretaría de la Verdad, que se ocupa de establecer lo que es falso y lo que es verdadero, lo que se tomó como una similitud con la asesora Conway.

"No es que Estados Unidos se haya convertido en Oceania", el país donde transcurre 1984 , explica para una nota de El País Alex Woloch, profesor de literatura en la Universidad de Stanford: "No se ha suprimido la libertad de expresión, ni se ha impuesto la censura ni tampoco un sistema de vigilancia masiva, ni se llevan a cabo ejecuciones por motivos políticos, no es eso", prosigue. "Pero el nacionalismo de Trump, su retórica autoritaria y, por encima de todo, su agresiva ignorancia de la verdad ha hecho saltar todas las alarmas, sobre todo su deslegitimación de sus enemigos. Todo eso nos lleva a Orwell y a la forma en que insistía en que las mentiras son mentiras y en que los hechos importan".