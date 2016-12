El estilista Fadi Fawaz dio a conocer algunos detalles sobre George Michael, quien fue encontrado muerto el pasado domingo.(Foto tomada de The Guardian)

Agencias

LONDRES, Inglaterra.- El cantante George Michael murió solo en su casa de campo en el poblado de Goring, en Oxfordshire, al oeste de Londres, reveló, Fadi Fawaz, quien era pareja sentimental del músico británico, desde 2011.

De acuerdo con Notimex, Fawaz, conocido como el estilista de las estrellas, dio a conocer que él mismo lo descubrió la mañana del 25 de diciembre cuando llegó a su casa para celebrar la Navidad, con un almuerzo.

“Se supone que íbamos a ir a un almuerzo de Navidad. Fui a verlo para despertarlo y ya se había ido, (estaba) acostado pacíficamente en su cama. Todavía no sabemos qué pasó”, dijo en declaraciones al diario británico The Daily Telegraph.

Versiones de prensa indicaron que el ídolo del pop había estado luchando contra una adicción a la heroína y cada vez hacía menos apariciones en público, incluso dejó de frecuentar su pub local en la campiña inglesa.

La pareja del cantante se limitó a declarar al Telegraph que “todo había estado muy complicado recientemente, pero George estaba esperando con gusto la Navidad y yo también”.

“Ahora todo está arruinado. Quiero que la gente lo recuerde de la forma que era -una persona hermosa”, agregó Fawaz.

Tras la muerte de George Michael, diversas personas y organizaciones caritativas han dado a conocer que el activista por los derechos de los homosexuales donó de manera anónima sumas millonarias de dinero a través de los años para apoyar causas con las que simpatizaba como la organización de ayuda a menores Childline.

En años recientes, George Michael batalló con problemas de salud, sobrepeso y adicción a las drogas

Una fuente anónima declaró al diario británico que el exvocalista de Wham! había sido admitido en varias ocasiones a los servicios de emergencia de un hospital y entre 2014 y 2015, se especuló que estuvo internado en una lujosa clínica de Suiza debido a una adicción al crack.

El cantante de pop murió el domingo "pacíficamente en su casa" anunció su publicista, Michael Lipman.

“Last Christmas” fue uno de los temas más exitosos con Wham! a lado de Andrew Ridgeley; mientras que como solista se lanzó a la fama mundial con Careless Whisper, seguidos de One More Try y Faith, entre otros.

El músico, de origen griego que nació con el nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió 100 millones de discos en su carrera musical que duró casi 40 años.

George Michael, quien estuvo alejado del público en años recientes de vez en cuando usaba Twitter para comunicarse con sus fans.

El 28 de septiembre de 2016 fue la última vez que Michael usó las redes sociales en las que comparte un artículo de la revista Vogue sobre su tema “Freedom” en el 26 aniversario de su lanzamiento.

El cantante trabajó en el documental Freedom, que será transmitido el próximo año en el canal local Channel 4, en un proyecto en el que que el propio Michael participó con entrevistas y proporcionando material inédito.