‘ScreenShop’, la app de Kim Kardashian para comprar en línea

Agencias

EUA.- Kim Kardashian West llegó a los LACMA Art + Film Gala en Los Ángeles este 4 de noviembre, en Los Ángeles.

De acuerdo con Vanguardia, Comprar en línea será más fácil gracias a Kim Kardashian. La empresaria y protagonista del reality show lanzó una aplicación llamada ScreenShot, (captura de pantalla), que es conocida como el "Shazam de la moda", pero en lugar de música está orientada a la venta minorista, con el fin de reconocer la ropa y su diseñador.

I love how @screenshopit lets you find the exact designer looks you see people wearing online, plus suggests similar items at all price points! #ScreenShop_Ambassador https://t.co/TXZ23agVoT pic.twitter.com/nA8JBDVbU5