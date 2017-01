SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.-El teatro regional estará presente en el Mérida Fest con cuatro divertidas propuestas que se presentarán en colonias y dos comisarías a fin de compartir la esencia de un género que lucha por conservar su tradición y esencia. Se trata de los espectáculos “Los Poch Carnaval” con Ángel Magaña “Calabazo”; “Una yucateca en México”, con Francisco Ríos “Zapote”; y “Los enredos de un pavo”, con Yleana Ramírez “Balita Balam”.

Las obras son propuestas divertidas y dirigidas a toda la familia, compartieron los artistas al presentar sus programas. En esta ocasión “Calabazo”, acompañado de Julia Montañez “Chelina” participa con una obra de teatro regional con música en vivo.

El programa completo del Mérida Fest se puede consultar en el portal del Ayuntamiento de Mérida www.merida.gob.mx

“Como vienen las fiestas del Carnaval decidimos montar un espectáculo entretenido, con vestuario llamativo, en el que se recreará un casting de baile, sin perder la esencia del teatro regional. Nos gusta que el público nos acompañe, es una forma de alimentar a los artistas para que sigan trabajando”.

“El Poch del Carnaval” se presentó este miércoles en el Parque Los Reyes (calle 28 x 15 y 17) y se repetirá el miércoles 18 en la colonia San Sebastián (72 por 77), informa el Gobierno de Yucatán.

Para Francisco Ríos son pocos los artistas que en la actualidad hacen cosas verdaderamente creativas. “Primero los presupuestos no alcanzan para pagar, por ejemplo una orquesta, y los productores de teatro salimos perdiendo. En mi caso, agrega, el teatro regional me ha dado mucho, me dio cuatro hijos que son hoy grandes profesionistas, y es un género con el que seguiré trabajando mientras pueda”.

El artista, con seis décadas en los escenarios, llega al Mérida Fest con una nueva pareja de actuación, “una gran señora (Lupita Góngora) que invité a ser parte de esta aventura en el festival y juntos nos presentaremos como “Yucatán Show”.

Siguiendo el formato de teatro que ofrece en cada presentación, el número dura poco más de una hora e incluirá un popurrí de canciones yucatecas de compositores como Ricardo Palmerín y Guty Cárdenas, un diálogo de las peripecias de una pareja yucateca en México y al final se presentarán cuadros de jarana y bombas yucatecas. Las funciones será el 11 y 18 en la colonia Salvador Alvarado Sur (calle 10 Sur por 37 y 39 A), y en la cancha principal de la comisaría de Komchén.

Balita Balam

A su vez Yleana Ramírez destacó la necesidad de darle oportunidad a los nuevos talentos. “Experiencia y juventud es una buena fusión para el teatro regional, los nuevos valores también nos enseñan muchas cosas y queremos que las tradiciones de nuestro teatro, que son un reflejo del yucateco, perduren”. La actriz, acompañada de su compañía de teatro, presentará “Los enredos de un pavo”, con funciones en el Parque Emancipación de la colonia Vergel II, y el martes 17 en el de la colonia Jesús Carranza. De los nuevos valores se contará con la participación de Doni Ca.

Como parte de la propuesta de teatro regional también tendrá presentaciones Jazmín López “Tina Tuyub, en el Parque de la Melitón Salazar y la comisaría de Chablekal, el 11 y 18 respectivamente.

Todas las funciones del teatro regional comenzarán a las 20:00 horas y la entrada es gratuita.

En la presentación de la oferta de teatro regional, realizada en el Centro Cultural Olimpo, la Subdirectora de Innovación Cultura, Valerie Amador Hurtado, destacó la buena respuesta que han tenido los eventos del Mérida Fest., que desde su inicio el jueves pasado y hasta el domingo, han logrado reunir a más de 10 mil 880 personas en eventos al aire libre y en foros cerrados.