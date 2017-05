Yo crecí siendo golpeada pero ya estoy bien: Oprah Winfrey

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Para Oprah Winfrey, no existe ningún ser humano sobre este planeta que no tenga una historia digna de contar. Esto lo aprendió tras años y años de entrevistar a gente en el sillón de su talk show. Ahora, en colaboración con HBO y George C. Wolfe, da vida a Deborah Lacks, en una película basada en una historia real que es tan conmovedora como es desgarradora, informó el portal Quién.

Oprah cuenta que en un principio no quería formar parte del proyecto, por sentirse “fuera de control y con poquísima experiencia” cuando está en el set. Pero afortunadamente sí lo hizo en lo que posiblemente es la mejor interpretación de su carrera. La conductora y actriz cuenta que en el proceso se dio cuenta que, tras mucho trabajo, ha superado su difícil pasado.

“Con este papel me di cuenta que estoy completamente sanada de mi pasado. Yo vengo de una vida de abuso pero ya no guardo esa angustia ni ese dolor que me podrían haber ayudado en mi interpretación,” insiste. “Donde realmente encontré dolor fue en hablar con una de mis “hijas” de la escuela que tengo en Sudáfrica, que está viviendo una pesadilla mientras su tía abusa de ella. Yo crecí siendo golpeada por mi abuela, pero ya estoy bien de eso; ya no tengo resentimientos”.

Células inmortales

The Immortal Life of Henrietta Lacks narra la historia de Henrietta, la portadora de células inmortales –que más tarde fueron nombradas HeLa– gracias a las cuales hubo avances científicos como la quimioterapia, el “coctel” para el VIH, entre muchos otros.

Durante muchos años, la triste muerte de Henrietta no tuvo sentido ni trascendencia para su familia. La cinta retrata justo eso: a unos hijos tratando de entender más sobre la vida de su madre y hacer las paces con su triste pérdida. La cinta se estrena el 29 de mayo.