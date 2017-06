Pablo Montero rompe el silencio sobre su despido

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se diera a conocer que Pablo Montero quedaba fuera de la telenovela “El vuelo de la victoria” por motivos de indisciplina, el actor rechazó las acusaciones y dijo que su despido fue a solicitud de altos ejecutivos de Televisa.

Aclaró que si llegó tarde a uno de sus llamados fue por que el avión que lo trasportaba tuvo fallas técnicas y el vuelo se retrasó tres horas, afirma el portal de Notimex.

“Aquí, el único responsable de lo que pasó fui yo, porque pude haber salido una noche antes, como lo hice en otras ocasiones, y como Nathalie me lo dijo, yo sabía las consecuencias de esto, y pues sí me pegó y a ella también, porque confió ciegamente en mí y sabía cómo me entregué, pero finalmente la decisión de hacerme a un lado no fue de ella sino de los altos ejecutivos de Televisa", señaló.

Confesó también, que el hecho de quedar fuera de la producción de Nathalie Lartilleux por haber llegado un día tarde a las grabaciones, lo entristece bastante, pero él sabía que podía pasar algo así, ya que esto desde un principio se estipuló en su contrato.

“Las razones por las que no llegué a mi llamado del 29 de mayo fueron motivos de causa mayor, pues el avión que me llevaría de Torreón a la ciudad de Toluca, tuvo fallas técnicas y tuvimos que retrasar el vuelo tres horas. Acepto mi culpa por no haber salido una noche antes, pero ese fue el verdadero motivo y no por indisciplina o por otras causas que se me inventaron”, aclaró el intérprete.

“Desde que Nathalie me llamó para la telenovela me comprometí al 100 por ciento, siempre fui puntual a los cinco llamados que tuve, porque algunos medios dijeron que no llegué a tres llamados, cosa que es falsa, siempre llegué a tiempo y con la mejor disposición, disciplina y dedicación física y profesional”, explicó.

Además de los videos que presentó, Pablo invitó a Raúl Aldana, piloto del jet privado que lo llevaría ese día de Torreón a Toluca, y de ahí se iría a la Ciudad de México para llegar a su llamado, quien confirmó lo sucedido, que una de las computadoras del primer oficial, que indica los datos del aire, fallaron y que él como capitán decidió retrasar tres horas el vuelo.

Pablo Montero dijo también que no hablaría de cosas pasadas, que se enfocaría en el tema de esta novela "pues sí me pegó esta decisión, porque además me estaba preparando para cantar el tema principal, mi personaje era un locutor de radio y me preparé con Mariano Osorio, y pues es algo que me pone triste y que estoy seguro que a la productora también le pasó lo mismo”.

Al respecto, Montero aclaró que nunca tuvo problemas con la productora Nathalie Lartilleux, incluso, compartió que ambos lloraron cuando ella le tuvo que anunciar la decisión de la empresa de dejarlo fuera del proyecto.

“Yo a Nathalie la quiero mucho, estoy muy agradecido con ella, de hecho si me lo permitan me gustaría estar ahí en el estreno de la telenovela, porque le tengo un gran amor a este proyecto y repito, el único culpable de todo esto fui yo y hacia ella sólo mi agradecimiento, estoy viviendo un luto con esto, lo estoy asimilando y pues a tratar de salir adelante”, añadió.

Compartió que la vida tiene que seguir y que ahora se enfocará en su carrera como cantante, pues vienen compromisos muy importantes en puerta.

“Vamos a Panamá, a Nuevo México, a Los Ángeles, Dallas, Bolivia y a Marbella, España, además mañana inicio los ensayos del musical 'Amor eterno', que finalmente se va a estrenar en el Teatro San Rafael a finales de este mes, y pues hay mucho trabajo por delante".

Dijo que espera que esas medidas que tomó Televisa por dejarlo fuera sólo por un retraso o una inasistencia, no hayan sido sólo por el historial que ha tenido en otras producciones por escándalos o indisciplinas.

“Del pasado no vengo a hablar, lo que sé es que estas reglas son para todos los actores cuando firmamos un contrato, y yo sabía lo que pasaría si cometía una falta. No tengo miedo de qué va a pasar, yo desde enero no tenía exclusividad, hablé con Alejandro Benítez y me dijo que por el momento me enfoque en mis compromisos como cantante, porque gracias a Dios yo soy cantante y tengo mucho trabajo y en este momento física y mentalmente estoy al 100”.