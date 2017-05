Confunden a Paris Jackson con... ¡una vagabunda!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La modelo y actriz Paris Jackson ha compartido con todos sus seguidores la 'curiosa' anécdota que vivió recientemente en el set de un nuevo proyecto sobre el que no ha querido dar demasiados detalles.

La única hija del Rey del pop se quedó muy sorprendida cuando una persona cuya identidad ha preferido no revelar se le acercó para invitarla a abandonar el lugar al asumir, únicamente por su aspecto, que era una persona sin hogar.

one of the first people on set, sitting in the parking lot and this dude comes up to me and says homeless people aren't allowed in this area