¿Kendall Jenner le dice adiós al Victoria's Fashion Show?

ESTADOS UNIDOS.- La modelo Kendall Jenner desfiló en 2015 y 2016 para la reconocida marca de lencería y, cuando recién formó parte de las seleccionadas, confesó que caminar en el Victoria's Fashion Show siempre había sido su sueño, sin embargo -contrario a lo que se esperaba- este año no la veremos acaparar los reflectores en la famosa pasarela, informó el portal Quién.

Las modelos que participarán y la marca de lencería han usado redes sociales para confirmar su status en el show de este año; Gigi y Bella Hadid tardaron en anunciar que sí estarán presentes y de Kendall no sabíamos nada, hasta ahora.

Resulta que, los últimos años, la modelo del clan Kardashian –Jenner ha protagonizado campañas para la marca de lencería La Perla, lo que resultó en un conflicto de intereses entre ambas compañías, pero, para aclarar que no fue rechazada por VS sino que ella tomó la decisión (al parecer por un jugoso contrato), Kendall compartió un post en el que se muestra con un look completo de la firma y junto a él añadió un sutil mensaje: “Escríbeme 🌹 @laperlalingerie LaPerla_Ambassador”.

El portal TMZ asegura que sus fuentes (miembros de la familia Kardashian) confirmaron lo que los fans de la modelo temían: Kendall no desfilará en el VSFS de este año. Además, confesaron que ni siquiera participó en los castings porque tiene un contrato multimillonario para ser embajadora de La Perla y en el documento hay una cláusula específica de “No competencia”.

Mientras que Kendall toma un descanso, Karlie Kloss regresa al Fashion Show tras no haber modelado por dos años consecutivos.