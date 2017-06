Paul McCartney regresa a México con nueva gira

Agencia

MÉXICO.- Luego de 5 años, Paul McCartney regresa a la Ciudad de México para presentar su nueva gira “One On One’’.

El concierto programado para el 28 de octubre en el Estadio Azteca marca la primera visita del cantante desde su presentación histórica que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, convocando a 250 mil fans.

Los boletos para este espectáculo estarán disponibles en Preventa Exclusiva los días 4 y 5 de julio, y en venta general a partir del 6 de julio a través del sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al 53-25-9000.

Su más reciente tour incluye una deslumbrante producción nueva, así como temas clásicos del catálogo de Paul nunca antes tocados en vivo. El One On One Tour abarca toda la carrera de Paul – desde su primer trabajo con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna.