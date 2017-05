Paulina Goto, harta de los rumores y comentarios de su vida privada

Agencia

MÉXICO.- Paulina Goto dice estar cansada de aclarar rumores sobre su relación con Horacio Pancheri, por lo que afirmó ya no va a responder ante ningún dicho sobre su vida personal y sentimental.

La actriz mexicana asistió a la graduación de los jóvenes apoyados por la Fundación Bécalos, donde explicó que su baja de peso se debe únicamente al ejercicio. “Yo no tengo que hacer nada para responder a ningún rumor ni nada, simplemente bueno, he estado haciendo mucho ejercicio y he estado entrenando mucho para el personaje y me ha adelgazado”, informó el portal Quién.

También te puede interesar: Falla delata la 'verdadera voz' de David Zepeda (video)

Momento en que Paulina fue nuevamente cuestionada sobre un posible embarazo, a lo que dijo: “Ya sabes que dicen un montón de cosas, la verdad es que ya como que yo no pienso aclarar nada más, ni hablar más de esas cosas, creo que lo importante y lo que me gusta platicarle a la gente (…) pues es de mi trabajo, y que estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy feliz y nada más”.

Por otra parte, y sin aclarar este aspecto de su vida en pareja, esto contestó la también cantante a los que afirman que ya vive en unión libre con el actor argentino.

'El vuelo de la Victoria'

“Creo que el amor es maravilloso, como cada quien decida vivirlo, si te quieres casar, si quieres vivir en unión libre, como cada quien sea feliz, creo que eso es lo más importante, que uno se sienta bien, tengo los valores que me inculcó mi familia y siempre he sido tranquila en ese sentido y mi familia me respeta mucho, creo que mientras yo sea feliz y no esté haciendo algo que me dañe, así debe ser, creo que los papás siempre tienen que respetar”.

Por el momento Paulina Goto prefiere concentrarse en su protagónico dentro de la telenovela El vuelo de la Victoria, mientras que Horacio continúa con las grabaciones del melodrama En tierras salvajes.