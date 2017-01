Milenio Digital

BERLÍN, Alemania.- El Festival de Cine de Berlín ha elegido Django , una película francesa sobre el guitarrista de jazz Django Reinhardt dirigida por Etienne Comar, para iniciar la edición de este año el mes próximo.

El estreno mundial de Django dará inicio al festival el 9 de febrero, informaron los organizadores. Es la opera prima como director de Comar, quien ganó fama como guionista y productor de Of Gods and Men y My King, entre otras películas.

La película narra la fuga de Reinhardt desde el París de la ocupación nazi en 1943. El director del festival, Dieter Kosslick, dijo que "el peligro constante, la fuga y las atrocidades cometidas contra su familia no pudieron obligarle a dejar de tocar".

El Oso de Oro, premio principal del festival, será otorgado el 18 de febrero por un jurado que preside el cineasta holandés Paul Verhoeven.