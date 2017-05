Lanzan el tráiler de Voldemort: Origins Of The Heir (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una de las sagas más exitosas del cine internacional fue la de Harry Potter, por lo que sus fans estaban ansiosos de ver las primeras imágenes de "Voldemort: Origins Of The Heir", la película sobre el villano y enemigo del famoso mago. La espera llegó a su fin porque ya se publicó el primer tráiler, el cual superó en Facebook los 30 millones de reproducciones.

La cinta del innombrable narrará la historia de la desaparición de "Tom Riddley" y la época en que se alejó del bien para comenzar a experimentar con la magia negra para convertirse en el ser temible que es, informa Televisa Espectáculos.

"Voldemort: Origins Of The Heir" es un filme independiente que lleva casi dos años gestándose, debido a que los productores están buscando financiamiento para poder culminar el ansiado proyecto. Pero no es la única disputa que enfrenta la esperada película, ya que los responsables no cuentan con los derechos cinematográficos de Warner Bros. ni de J. K. Rowling.

Hasta el momento se desconoce si el estudio demandará a la productora Tryangle o si preferirá apoyarla para extender la franquicia de Harry Potter. El primer avance causó revuelo entre los admiradores de la saga y ahora se sabe que la película está dirigida por Gianmaria Pezzado y es protagonizada por Stefano Rossi y Davide Ellena.