Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La cinta mexicana de suspenso Purasangre tiene un raro mensaje de lealtad pese a que sus protagonistas son ladrones reincidentes, publica Associated Press.

Fierro (César Rodríguez), Bosco (Adrián Vázquez), Tino (Ruy Senderos), Chema (Mauricio Argüelles) y su hermano Jaime (Luis Roberto Guzmán) roban 30 millones de dólares de un hipódromo y los colocan en una caja fuerte con la promesa de regresar cinco años después por ellos. Solo el tiempo dirá si cumplen su palabra o si alguno trata de aprovecharse de los demás como lo han hecho al matar por el dinero.

"La esencia más pura de la película es la familia y la lealtad", dijo Senderos en una entrevista a propósito del estreno de la película este viernes en México. "Estos personajes a pesar de que llevan una vida incorrecta, a pesar de que lo que hacen es malo, tienen muy claros esos valores".

Chema termina en la cárcel y es sometido a duros interrogatorios por un jefe de la policía que conoce el secreto de la caja fuerte. Por momentos le hace dudar de los demás, pero el recuerdo de su sobrina Camila y de su hermano Jaime le dan fuerza para no caer ante las presiones del agente.

"En mi caso decepcioné a mi hermano", dijo Argüelles de su personaje. "Es una decisión de sacrificios muy fuerte por lo que está de por medio, esa familia, esa niña que se queda".

Traición y venganza

"Sí hay traición, sí hay venganza, sí hay intereses de cada personaje", agregó Rodríguez, quien en su papel de Bosco encarna esa dualidad entre honor y crimen que hay en los integrantes de la banda. "Pero al final de cuentas es qué sacrificio haces por lo que más quieres".

La película de Noé Santillán-López fue rodada en barrios de la Ciudad de México como la colonia Guerrero, la Roma y en el distrito de Iztapalapa, uno de los más violentos de la urbe.

"Creo que las locaciones juegan una gran parte dentro de la película", dijo Argüelles. "Queremos mostrar ese México grande".

Destacó Guzmán: "Haber pertenecido a este proyecto me hizo ver y ser como claro en la cuestión del honor, a seguir siendo consecuente a lo que a mí me interesa y a lo que a mí me hace ser consecuente con mis actos".