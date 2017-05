Orlando Bloom revela detalles de Piratas del Caribe

Agencia

CALIFORNIA.- Con la publicación del último tráiler de Piratas del Caribe 5, nos llegó la buena noticia de que Keira Knightley estará de regreso en la saga, informó el portal E!.

La actriz, que interpretó a Elizabeth Swann en tres de las últimas cuatro películas, aparece solo por un segundo en el tráiler narrado en japonés. En un abrir y cerrar de ojos, la vemos en traje victoriano mirando hacia la distancia, lo que confirma los rumores de que el personaje regresará.

También te puede interesar: Eiza González sorprende al mostrarse sin maquillaje

Todavía no está clara la naturaleza de su papel, considerando que el material es muy breve y deja mucho a la imaginación. Pero eso no será lo único que esté de vuelta en Piratas del Caribe: Los hombres muertos no cuentan cuentos....

El propio Orlando Bloom reveló que la cinta será como "un retroceso" a la primera entrega.

Retroceso de la primera

"Vi la película el otro día, y es como un retroceso a la primera película", dijo Orlando en una entrevista que ofreció a KISS FM. "Es menos grandes efectos especiales y más de como una historia que se puede obtener a bordo. Creo que, si todavía hay un apetito por las películas de los piratas, entonces esto probablemente es un retroceso a la primera, que siempre pensé que era la mejor".

Bloom, quien interpretó a Will Turner por tres películas consecutivas, también apareció en un tráiler reciente, lo que confirmó que retomará el personaje en esta nueva entrega.

Como recordarán los fanáticos, al final de la tercera película, lo obligaron a convertirse en el capitán del Holandés Errante después de que le sacaran el corazón y lo pusieran en un cofre.



(Video: europa press)

Piratas del Caribe 5 se concentrará en el hijo de Will y Elizabeth, Henry, quien sale en búsqueda de respuestas sobre su padre.

El Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) estará muy ocupado escapando del Capitán Salazar (Javier Bardem) y de sus marineros fantasmas. Para salvar su vida, Sparrow emprende una aventura para encontrar el Tridente de Poseidón, para lo que se une a la científica Carina Smythe (Kaya Scodelario) y a Henry.

Piratas del Caribe: Los hombres muertos no cuentan cuentos también contará con las actuaciones de Geoffrey Rush, David Wenham y Kevin McNally. La película llegará a los cines el próximo 29 de mayo.