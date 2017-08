Arrancan las grabaciones de la secuela de ¡Mamma Mia!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Diez años después del estreno de "Mamma Mia!", la película basada en el musical que reúne los grandes éxitos de ABBA, la secuela llegará a los cines. Y el elenco original de la primera entrega estará allí en busca de revivir la fórmula, informó el portal El Comercio.

Fue Universal Pictures quien anunció el comienzo del rodaje de "Mamma Mia!" Here We Go Again" esta semana, con Meryl Streep nuevamente en la piel de Donna, Amanda Seyfried como Sophie, Christine Baranski como Tanya y Dominic Cooper como Sky.

Por supuesto que el trío de "padres" (Pierce Brosnan , Stellan Skarsgard y Colin Firth) también serán de la partida, al igual que la música del extinguido cuarteto sueco.

La que se suma al reparto es Lily James, que interpretará a Donna en su juventud. Eso nos da una idea de que el guión de esta secuela, escrito por el propio director Ol Parker, viajará al pasado de la protagonista para contarnos cómo fue su historia de amor con esos tres hombres tan disímiles.

"Mamma Mia!" recaudó más de 600 millones de dólares en todo el mundo y Universal Pictures espera lograr tener el mismo éxito con esta secuela. Su estreno en Estados Unidos está previsto para el 20 de julio de 2018.

Actualmente "Mamma Mia!", la obra teatral, se presenta en el Teatro Japonés por segundo año consecutivo.

Está dirigida por Juan Carlos Fisher y el elenco está integrado por Gisela Ponce de León, Ebelin Ortiz, Paul Martin, Gustavo Mayer , Christian Thorsen, Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Jesús Neyra, Nataniel Sánchez, entre otros.