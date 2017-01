Rodrigo Prieto realizó la fotografía de 'The Wolf of Wall Street', película estrenada en 2013. (Paramount Pictures)

Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto fue nominado este martes a los Oscar en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en la película Silence, dirigida por el cineasta Martin Scorsese.

No es la primera vez que Prieto trabaja con Scorsese, pues anteriormente hicieron mancuerna en The Wolf of Wall Street. Además, el mexicano ha colaborado con directores reconocidos como Spike Lee y Curtis Hanson.

La fotografía de Prieto ya ha sido aplaudida anteriormente. En 2006 fue candidato al Oscar por Brokeback Mountain, del director Ang Lee. Ha competido también dos veces a los BAFTA, por Brokeback Mountain y por Babel, del también mexicano Alejandro González Iñárritu.

Además, ha ganado cinco veces el premio Ariel gracias a su trabajo en las películas Sobrenatural, Fibra Óptica, Un Embrujo, Amores Perros y Biutiful.

En esta ocasión el trabajo de Prieto se enfrentará al realizado a Bradford Young por (Arrival), Linus Sandren, (La La Land), Greig Frases (Lion) y James Laxton (Moonlight).

Aquí te dejamos un recuento de su trabajo:

1.- Passengers (2016)

2.- The Wolf of Wall Street (2013)

3.- Argo (2012)

4.- Biutiful (2010)

5.- Los Abrazos Rotos (2009)

6.- Babel (2006)

7.- Brokeback Mountain (2005)

8.- 8 Mile (2002)

9.- Amores perros (2000)

10.- Silence (2017)