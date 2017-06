Agencia

Estados Unidos.- El cantante interpreta There's Something Special, parte de la banda sonora y nueva colaboración para la franquicia después de Happy: canción principal de la segunda entrega y nominada al Oscar en 2013, indicó UNO en su portal.

El músico estadounidense Pharrell Williams lanzó un nuevo tema, parte de la banda sonora de Mi villano favorito 3. Se trata de la canción There's Something Special, soundtrack de esta tercera entrega que llega a los cines locales este 29 de junio.

La canción fue publicada luego del reciente lanzamiento del videoclip de Yellow Light, otro hit que forma parte de esta banda sonora: un material con 16 canciones que ya está disponible para su pre-orden. Su salida al mercado está prevista para este 23 de junio, y cuenta con cinco temas originales creados y producidos especialmente para este filme por el intérprete de Come Get It Bae.

Williams vuelve a formar parte de esta producción luego de interpretar el popular Happy, tema principal de Mi villano favorito 2 y que encabezó el listado Hot 100 de Billboard en 2013. Junto a eso, logró una nominación a los premios Oscar en la categoría a mejor canción original, donde finalmente triunfó Let It Go (Frozen).