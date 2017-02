SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- Brian Molko y Stefan Olsda, integrantes de la banda británica Placebo, celebrarán 20 años de compartir su música con el mundo el próximo 25 de marzo a las 9 de la noche con sus seguidores yucatecos.

La agrupación, que ha hecho famosas canciones como “Every You, Every Me”, “Taste in Men”, “Pierrot the Clown”, “36 Degrees” y “Bitter End” se presentará en el Coliseo Yucatán gracias a las gestiones de Glittergroove Agencym , promotora local del evento.

Este concierto reafirma que Mérida ya es un destino importante para las bandas internacionales además de la consolidación del Coliseo Yucatán, que actualmente celebra 3 años, indicó María José Pacheco, representante del lugar.

Placebo, conjunto cuya música es claramente influenciada por David Bowie, eligió Mérida como su única plaza del Sureste Mexicano.

Como un plus para los fans del conjunto, quienes compren sus boletos podrán asistir a una fiesta especial que se realizará el viernes 10 de marzo, en la que bandas locales tocarán música de la banda, además de otras actividades.

Los boletos tienen los siguientes precios: $1,350 en Zona Placebo; $1,120 en primer nivel; $900 en segundo nivel y $670 en segundo nivel lateral. Pueden comprarse en el sitio web www.boletea.com.mx o BOMSA, Ópticas Molina, Foursports y Boletea Shop Gran Plaza.