CIUDAD DE MÉXICO.- Hace ya casi 50 años que el programa "Plaza Sésamo" marca tendencia en la televisión infantil educativa. Desde su primera emisión en la década del 70, fue pionero en el rubro y rompió todos los esquemas de la televisión para niños, y continúa innovando en la actualidad.

De acuerdo con el sitio Infobae, a partir de abril, el show va a apostar por un fuerte salto de calidad en cuanto a diversidad, inclusión y convivencia con otras realidades sumando al grupo de muñecos protagonistas a su primer personaje con autismo.

Se trata de Julia -una pequeña muppet femenina de piel amarilla con un vistoso corte de pelo rojo y enormes ojos verdes- que ya tiene dos años de historia en el universo Sésamo, pero que recién ahora aparecerá frente a las cámaras con acción real.

We’re excited to announce a new friend joining us on Sesame Street! She’s Julia, a 4-year-old with autism! #SeeAmazing pic.twitter.com/xDS3x2a5za

— Sesame Street (@sesamestreet) 20 de marzo de 2017

Julia hizo su debut en los libros digitales y gráficos en octubre de 2015 y en una iniciativa de impacto social animada llamada Plaza Sésamo y el Autismo: Descubre lo asombroso en cada chico.

Estos proyectos fueron tan bien recibidos que los productores decidieron que Julia tenía que ser parte del grupo principal del programa y que, por supuesto, debían crear un nuevo muppet.

En las cinco décadas al aire que tiene Plaza Sésamo, sus productores hicieron grandes esfuerzos por incluir temáticas tan importantes como sensibles como lo son las cuestiones raciales, la muerte, las discapacidades, los prejuicios, el divorcio o la problemática de los hijos de padres y madres en la cárcel.

Estudios posteriores, demostraron que el tratamiento de estos temas tenía un impacto positivo en el aprendizaje infantil y el desarrollo de sus vínculos.