¡Felicidades! Justin Bieber hace historia en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de involucrarse con sus fans de una forma divertida y creativa, el cantante canadiense Justin Bieber se unió a Twitter en marzo de 2009, y ocho años después ya puede presumir que tiene 100 millones de seguidores.

Se oficializó este récord para Justin, por lo que la red social decidió celebrar con un emoji personalizado, mismo que los fans pueden activar con la publicación de #100MBeliebers, informa Excélsior.

El compositor se convierte así en la segunda persona más seguida, sólo superado por la cantante Katy Perry; Taylor Swift, Rihanna y Lady Gaga le siguen en el listado.

De acuerdo con un comunicado, de 2009 hasta hoy, se han realizado más de dos mil millones de menciones de Bieber en dicha red, además de que la palabra Belieber ha sido Twitteada 84 millones de veces en todo este tiempo.

Boyfriend, Baby, Sorry, What do you mean y Love yourself son las canciones de las que más se ha hablado.

La interacción de Justin Bieber con sus fans en dicho medio ha sido tal que es ahí donde les ofrece los adelantos de sus más recientes proyectos, fue el caso de los sencillos What do you mean y Cold water, ya que fue liberando la letra a través de sus tweets.