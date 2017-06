Mira el nuevo póster de Coco

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Miguel y Dante caminan hacia el mundo de los muertos en el nuevo póster de Coco, la película de Disney-Pixar inspirada en México.

El filme narra la historia de Miguel, un niño mexicano a quien su amor por la música y su sueño de convertirse en cantante lo llevará a una aventura fuera de este mundo, informa Milenio.

En compañía de su fiel perro Dante, el joven es enviado por accidente a la tierra de los muertos y es ahí donde se desarrollará la historia.

La cinta busca exaltar parte de la cultura mexicana sin caer en los estereotipos.

"Por primera vez tendremos esta enorme responsabilidad de representar bien una cultura sin caer en el estereotipo o cliché", mencionó hace unos meses el director Lee Unkrich a EW.

