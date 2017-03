Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Rihanna recibió el premio a la Humanitaria del Año que otorga la universidad de Harvard por sus aportaciones altruistas a la lucha contra el cáncer y a favor de la educación.

Durante su discurso de aceptación, la cantante reveló que cuando era niña y veía comerciales en televisión que pedían donaciones en la televisión pensaba en "salvar a todos los niños del mundo".

"Lo que aquella niña no sabía cuando veía esos anuncios es que no tienes que ser rico para ser una persona humanitaria. No tienes que ser rico para ayudar a alguien", dijo.

Rihanna terminó su discurso invitando a la gente a ayudar a los demás, de la forma que puedan.

"Se hace lo que se puede para ayudar a quien se puede. Y hoy quiero retarlos para que ayuden a una persona, una organización, una situación que toque su corazón", dijo antes de retirarse del escenario.