Keith Urban se alza con cuatro galardones en los Premios CMT

Los Ángeles.- Tras haberse ido de los Grammy y los CMA con las manos vacías, Keith Urban se reivindicó el miércoles en los Premios CMT de la música country y se alzó con cuatro galardones que incluyeron video del año por "Blue ain't your color".

El astro country también se llevó los premios al video masculino, video de colaboración y superastro social del año el miércoles por la noche en Nashville, Tennessee, informa la agencia AP.

"Amo hacer música, amo hacer videos. ... Quién sabe por cuánto tiempo uno pueda hacerlo", dijo Urban, quien también le agradeció a sus fans y a su esposa, la actriz Nicole Kidman, quien estaba sentada entre el público.

Urban también cantó durante la ceremonia el éxito "The Fighter" con Carrie Underwood, quien mantuvo su título como la artista más galardonada en la historia de estos premios, con un total de 17.

Este año obtuvo los honores al video femenino del año por "Church Bells" y video de colaboración por "The Fighter".

"Gracias Dios por tantas bendiciones increíbles en nuestras vidas. ... Estamos tan agradecidos y bendecidos", dijo Underwood, quien está casada con el jugador de hockey sobre hielo Mike Fisher, de los Predators de Nashville.

La gala incluyó múltiples colaboraciones musicales. Jason Aldean, Darius Rucker, Charles Kelley de Lady Antebellum y Derek Trucks inauguraron el espectáculo con un homenaje al rockero sureño Gregg Allman, quien murió el mes pasado a los 69 años.

Peter Frampton cantó al aire libre con Brothers Osborne; The Chainsmokers y los ganadores del premio al video del año de un dúo Florida Georgia Line interpretaron la enérgica "Last Day Alive" en un número pregrabado el martes; y Earth, Wind & Fire se juntaron con Lady Antebellum para cerrar la velada.

Luke Bryan y Jason Derulo, que ganó el CMT a la mejor interpretación del año por "Want to want me" de su especial "CMT Crossroads", interpretaron el tema pop en el escenario así como la balada de Bryan "Strip it down".

Los Premios CMT no óolo incluyeron cantantes de otros géneros; también contaron con la asistencia de astros de Hollywood como Ashton Kutcher.