Así fue la ceremonia de los #PremiosMIAW

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tan solo una noche, el Palacio de los Deportes se convirtió en el paraíso de los millennials, pues más de 7 mil 500 jóvenes se deleitaron con un coctel de figuras públicas en tendencia como Maluma, Sebastián Yatra, Iggy Azalea y Natalia Lafourcade.

El reloj marcó las 17 horas y por la alfombra rosa de los MTV MIAW comenzaron a desfilar youtubers como Yoss Stop, Sebastián Villalobos, Mario Bautista, Los Polinesios y Chumel Torres, todos ellos enfundados con atuendos que destacaban por su extravagancia, publica el portal web del periódico Milenio.

El tiempo transcurría y la velada se convirtió en una pasarela de talento internacional, pues el poder de las redes sociales demostró que naciones como Argentina, Colombia, Estados Unidos y México pueden unificarse en un mismo escenario.

“Es la primera vez que me presento en un escenario mexicano, pero el poder de las redes sociales me hace sentir en casa, porque tengo muchos seguidores de México que siempre me mandan buena vibra y con los que siempre estoy en contacto”, dijo Iggy Azalea, quien ha colaborado con artistas como Britney Spears y Ariana Grande.

Maluma, quien ha sido acusado de tener tendencias misóginas en las letras de sus canciones, comentó: “Todo lo que mis seguidores ven a través de mis redes es auténtico, nunca aparento ser alguien diferente, y aunque a veces mucha gente me señala, yo nunca voy a dejar de ser yo”.

Posteriormente, el colombiano se encargó de inaugurar el espectáculo con el tema “Cuatro babys”, el cual provocó éxtasis entre los asistentes e inmediatamente puso a bailar a hombres y mujeres por igual.

Juan Pablo Zurita, quien ha desfilado en las pasarelas de Dolce & Gabbana y Lele Pons, influencer estadunidense de ascendencia venezolana, condujo la premiación que reconoce a lo mejor de las redes sociales y la música en tendencia.

En la cita se alternó la entrega de premios con los musicales por lo que después de que Danna Paola fue premiada como Instagramer Nivel Dios México y Yoss Stop por SUPERCOLAB (Mejor Colaboración); Morat, Natalia Laforucade y Café Tacvba invadieron el escenario para interpretar las canciones que hoy son tendencia en diferentes plataformas digitales como “Futuro”, “Cómo te atreves “ y “Tú sí sabes”, respectivamente.

Fallas de audio

Pero no todo fue felicidad para los asistentes, quienes compraron sus boletos para la zona de gradas no pudieron escuchar bien lo que acontecía durante el espectáculo debido a que el audio fallaba constantemente.

“¡No se escucha! ¡No se escucha!”, gritaban los asistentes enfurecidos, pues anhelaban disfrutar de la premiación. Además, la noche millennial permitió que personajes que saltaron fugazmente a la fama por videos virales como Jonatan Clay, creador del cover de la parodia del tema de Shakira y Maluma titulado “Puro Maquillaje”, Lady Wu y Las Perdidas también se conviertan en celebridades.

El espectáculo concluyó con la presentación de Iggy Azalea, quien apareció encima de un auto para que el recinto vibrara con su poderosa voz.

Datos curiosos

- Entre los ganadores destacaron el video de los XV años de Rubí, Maluma y Yoss Stop.

- El elenco de Acapulco Shore, Los Polinesios y Mario Bautista también causaron furor entre los millennials.

- Tessa Ia, Lorena Herrera y Ceci de la Cueva acudieron a la cita millennial más popular.