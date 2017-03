Prophets of Rage toca contra Trump en el Vive Latino

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. Potente, con furia y con mensajes contra el muro fronterizo fue la presentación de Prophets of Rage, la superbanda formada por integrantes de Cypress Hill, Public Enemy y Rage Against The Machine, durante la cual el guitarrista Tom Morello portó una playera con la leyenda: "Ayotzinapa, nos faltan 43".

"Cada show que hacen en la ciudad de México es en honor a los 43”, dijo el músico estadunidense en conferencia de prensa previa a su actuación en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, en referencia a los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos hace más de dos años; agregó que para él “fue un honor venir a tocar con Calle 13 y con los papás de los 43” en 2015, informó La Jornada.

Asimismo, la banda señaló que es un “buen momento para venir a México, en este tiempo políticamente tumultuoso, venimos en representación del amor, de la armonía y del rock and roll”. Sus integrantes expresaron que no creen “en lo que dice (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, en toda su política. En su campaña hubo bastantes mentiras y tuvo mucha resonancia en la gente que tenía miedo, pero no somos partícipes de esas creencias”. Entonces, Tom Morello bromeó: “mi sugerencia es que México construya un muro para dejar fuera a Trump”.

Prophets of Rage, integrada también por Tim Commerford, Brad Wilk, Chuck D y Dj Lord, inició su presentación en el escenario Indio, en donde hizo saltar y levantar los puños a miles, con un breve DJ set, en el que rindieron homenaje al ayer fallecido Charles Anderson Berry, mejor conocido como Chuck Berry, “el padre del rock and rol”, con su tema Johnny B. Goode; mientras las pantallas proyectaban una bandera de México pegada a la mesa del tornamesa, en la que se leía la frase: “México siempre es furioso” (“Mexico is always rage”).

Posteriormente, interpretaron temas como Prophets of Rage, Bombtrack, Guerrilla Radio, Take The Power Back, pero entre las canciones B-Real, el vocalista, mencionó “A la chingada con el muro” ("Fuck the fucking Wall") y -en español- la frase "Donald Trump no(s) vale verga".

En una de sus intervenciones Tom Morello expresó: “Tengo solo dos cosas más que decir y luego regresamos al rock and rol. Una es ‘¡No muros!’ La segunda es ‘A la chingada Trump'.