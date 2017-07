Agencia

Estados Unidos.- El video oficial de la canción 'See You Again', de Wiz Khalifa y Charlie Puth, acaba de destronar a 'Gangnam Style', de PSY, como el más visto de la historia de YouTube, indicó RT en su portal.

Este martes, el videoclip publicado en la web en 2015 superó las 2.895.724.762 reproducciones. La canción fue escrita para la banda sonora de la película 'Rápidos y Furiosos 7' como un homenaje al actor Paul Walker, fallecido en un accidente automovilístico antes de que el filme fuera completado.

Mientras tanto, la canción viral 'Gangnam Style', subida al servicio en julio de 2012, hasta el momento ha sido vista 2.894 530.802 veces. El tercer video más popular de YouTube en estos momentos es el clip 'Sorry', de Justin Bieber, con 2.635.757.066 reproducciones.