Michael Keaton confiesa por qué dejó el papel de 'Batman'

Agencias

LOS ÁNGELES, California.- Michael Keaton reveló los motivos por los que dejó 'Batman' después de dos películas, según el portal de Excélsior.

Keaton interpretó al superhéroe en 'Batman' de 1989 y 'Batman Returns' de 1992. Las dos fueron dirigidas por Tim Burton. Sin embargo, Joel Schumacher fue contratado para dirigir 'Batman Forever' (1995), pero Keaton rechazó protagonizar esa película.

Keaton dijo en una entrevista en el podcast de The Hollywood Reporter "Awards Chatter" que el guion de la película "nunca fue bueno". Agregó que no entendía por qué Schumacher "quería hacer lo que quería hacer" con la película, la cual ahora tenía un tono más ligero que las dos anteriores.

"El guion apestaba. Nunca entendí por qué Schumacher quiso hacer eso. Fui a varias reuniones y señalé algunas cosas, pero no me gustaba esa nueva dirección. Supe que estaba en problemas cuando él dijo ‘¿Por qué todo tiene que ser tan oscuro?’.

No me gustó, estaba arriba de eso, creo que soy lo suficiente artista para irme. Creo que no podría haber hecho eso sin volarme el cerebro", confesó en la entrevista.

Tras su salida Val Kilmer asumió el papel del héroe con capa.

Nuevo proyecto