Agencias

MADRID, España.- El próximo martes, 10 de enero, se cumplirá el primer aniversario de la muerte de David Bowie y su viuda, la modelo Iman, le ha rendido un romántico recuerdo en redes sociales.

Iman compartió una bella imagen en blanco y negro de la pareja abrazados en la orilla de la playa y dándose un beso que ocultan con un gorro de paja. "#BowieSiempre", escribió la somalí.

La pareja contrajo matrimonio en 1992 y ocho años más tarde compartían la bienvenida de su única hija en común; Alejandría Zahra Jones.

Después de una batalla de más de 18 meses contra un cáncer de hígado, el británico falleció hace un año a los 69 años, primera de las sucesivas muertes de íconos musicales que se produjeron en 2016, sobre todo en el segundo semestre, como las de Prince y George Michael.

No es la primera vez que la actriz ocasional rinde tributo a su marido a lo largo de este triste último año. Asimismo, desde hace semanas se ha convertido en la mejor embajadora del último lanzamiento musical relacionado con el camaleón del rock, una edición especial de Bowie-Legacy, que incluye sus últimos singles además de una versión inédita de Life On Mars?.

En una entrevista grabada antes de la muerte de Bowie, la belleza africana habló sobre cómo lograron que su relación funcionara.

"Ambos entendemos la diferencia entre personaje y persona. Cuando estamos en casa, somos Iman y David. No somos nada más", decía la viuda del mito.

"Tienes que estar en el momento adecuado de tu vida para estar preparado para una relación eterna, que se convierta en la prioridad de tu vida. Si tu carrera es importante, no te cases ni tengas niños. Sé como mujer que queremos tenerlo todo, pero no lo podemos tener todo al mismo tiempo", agregó la supermodelo.