Tras 45 años el elenco de 'El padrino' se vuelve a reunir

Estados Unidos.- Con el objetivo de rendir homenaje a la película 'El Padrino', por el 45 aniversario de su estreno, el Festival de Cine de Tribeca los reunió en Nueva York.

El anfitrión del festival, Robert De Niro invitó al director, Francis Ford Coppola, y sus protagonistas, Al Pacino, James Caan, Talia Shire, Robert Duvall y Diane Keaton a un coloquio, informa el portal SDPnoticias.

Dentro de la charla de más de una hora, mencionaron las numerosas dificultades por las que tuvieron que pasar para terminar de grabar la que está considerada como una de las mejores películas de la historia, y que lanzó al estrellato a varios de sus protagonistas.

Los actores presenciaron proyecciones consecutivas de "El Padrino" (1972) y "El Padrino: Parte 2" (1974), junto a una audiencia de seis mil personas en la noche de cierre del Festival Tribeca, según The Huffington Post.

"No he visto estas películas en años", dijo Coppola. "Me pareció una experiencia muy emotiva. Olvidé muchas cosas sobre la filmación y pensé sobre la historia, y la historia utilizó muchas cosas personales y de familia".

Las dos películas, que cuentan la historia de cómo un huérfano de Sicilia emigra a Estados Unidos a comienzos del siglo XX y forma a la familia criminal Corleone, ganaron nueve premios Oscar y se convirtieron en clásicos del cine.