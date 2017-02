Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- José Refugio Ortiz, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, reveló que la actriz Kate del Castillo y su cliente planean reunirse en prisión, para tratar temas laborales, informa Excélsior.

Yo soy abogado del señor Guzmán en México y nosotros no podemos tramitar nada, es la señora Kate del Castillo quien lo va a hacer. Es sabido que hay un plan entre ellos para reunirse nuevamente por cuestiones de trabajo, esto será pronto, pero la información precisa se la puede dar la señora Del Castillo”, dijo el abogado al diario Basta.

El encuentro entre Kate y el Chapo podría ocurrir en el próximo mes de agosto.

Kate del Castillo realizará una película que tiene un permiso notarial para gestionar a nombre del narcotraficante, así como todo lo que tenga que ver con libros, películas o series donde se hable sobre su vida.

Sigo teniendo problemas legales en México. Yo siempre he sido muy abierta, muy directa y siempre he hablado de las cosas que me molestan o que me duelen de México. Y de lo que sea. Siempre me he caracterizado tal vez por tener ese carácter. Ahora con esto me he vuelto sin duda mucho más consciente, pero también mucho más fuerte. Me siento con más fuerza de levantar aún más la voz”, hace unos días expresó Kate del Castillo.

Inicio de nueva serie

Hace unos días, Netflix anunció que la serie Ingobernable, protagonizada por Kate del Castillo y Erik Hayser, estrenará el próximo 24 de marzo.

El servicio de streaming dio a conocer que los 15 episodios de la segunda serie original para México estarán disponibles a partir de la media noche, informa Milenio Digital.

La trama se centra en una familia presidencial mexicana en la que Erik Hayser y Kate del Castillo interpretan al presidente y a la esposa del mismo.

Kate dará vida a Emilia Urquiza, quien tiene grandes planes para mejorar las condiciones del país a través de su compromiso de luchar por la paz. Ella es una mujer con una personalidad fuerte, convicción e ideas claras que la hacen capaz de hacer cualquier cosa.

La pareja presidencial estará acompañada por sus dos hijos María Nava Urquiza (Alicia Jaziz) y Emiliano Nava Urquiza (Alessio Valentini).