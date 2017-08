Agencia

Ciudad de México.- El actor ganador del Oscar por Manchester By The Sea, Cassey Affleck, reveló que su hermano mayor, Ben Affleck de 45 años, tiene sus días contados en la franquicia como Batman y no protagonizará la película en solitario sobre el oscuro y atormentado superhéroe, prevista para estrenarse en 2019, informa Excelsior.

"Yo creo que fue un buen Batman. No, el estuvo increíble, fue bueno. Él es un héroe, por lo que tenía algo para canalizar y trabajar. Pero él no va a hacer esa película... No creo. Perdón por decirlo", sostuvo el actor.

También te puede interesar: Gal Gadot festeja éxito de 'Wonder Woman' con sexy baile

Así lo confesó el histrión de 42 años en un programa radial, aunque luego intentó matizar sus declaraciones sobre el inminente adiós de Affleck a su personificación de Bruce Wayne y su álter ego en Ciudad Gótica.

¿Es noticia de último minuto? Porque me lo estaba inventando un poco, no lo sé", aseguró.

Sin embargo las palabras de Cassey confirman lo que en julio pasado anunció el sitio especializado The Hollywood Reporter sobre Affleck sobre su decisión de abandonar el proyecto de una película más sobre el Hombre Murciélago.

El actor volverá a enfundarse el traje de Batman en la próxima entrega de DC Comics con Warner Bros., Justice League (Liga de la Justicia) que se estrena el próximo 16 de noviembre.