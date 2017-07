Revelan nuevos detalles de los mellizos Clooney

Agencia

México.- Hace poco se dio a conocer la noticia de que George y Amal Clooney renovarían sus votos y presentarían a sus hijos frente a familiares y amigos el 27 de septiembre.

Ahora, se les vio esta semana llegando a Milán con los gemelos y aunque no se les ve la cara, se podría decir que es la primera foto oficial en la que vemos a esta pareja de famosos en su papel de papás, según informa Quién.

First pictures of George Clooney and Amal with their twins 👶🍼👶 Can't wait for the official ones!! 💞💞 pic.twitter.com/1uNR0oZA3K